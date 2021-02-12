وزارة الصحة: 8 وفيات و665 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و665 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الضفة الغربية باستثناء القدس وقطاع غزة، خلال 24 ساعة أخيرة.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية "أريحا والأغوار 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 3، سلفيت 1"، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية (37)، سلفيت (80)، بيت لحم (94)، طولكرم (33)، الخليل (74)، رام الله والبيرة (135)، نابلس (59)، أريحا والأغوار (7)، جنين (25)، ضواحي القدس (1)، طوباس (3)"، قطاع غزة (117).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية (8)، سلفيت (11)، بيت لحم (31)، طولكرم (24)، الخليل (50)، رام الله والبيرة (103)، نابلس (28)، أريحا والأغوار (2)، جنين (14)، ضواحي القدس (0)، طوباس (9)"، قطاع غزة (355).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.