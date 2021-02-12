الاحتلال يجبر مواطن على هدم حظيرة مواشي شرق بيت لحم

بيت لحم - وطن: أجبرت سلطات الاحتلال المواطن سليمان أحمد الوحش من قرية الفرديس شرق بيت لحم، على هدم حظيرة مواشي .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المواطن الوحش هدم مزرعته صباح اليوم الجمعة، والبالغة مساحتها (٦٠ مترا مربعا)، بعد ان أخطر قبل اربعة أيام بهدمها، بحجة عدم الترخيص مع إعطاء مهلة اسبوع، وإلا سيتحمل تكاليف الهدم .

وقال الوحش: ان المزرعة التي كان يربي فيها ٥٠ راس ماشية كانت تشكل مصدر رزق لأسرته المكونة من ١٤ فردا.