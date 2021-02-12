شهيد وعدة إصابات بمنطقة عين البيضا بالأغوار

وطن: استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين من مدينة رام الله، صباح اليوم الجمعة، بعد قيام مستوطن بدهسهم في منطقة "عين البيضا" بالأغوار الشمالية.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس أن مواطنا استشهد ووقع عدد من الجرحى بعد أن قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من رام الله بين مفرق عين البيضا وبردلا في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الهلال الأحمر توجّهت لمكان الحادث واستلمت الشهيد، لنقله إلى أحد المشافي القريبة، فيما قام إسعاف الاحتلال بنقل المصابين إلى مستشفى العفولة في الداخل المحتل.

يتبع..