مشرعون أمريكيون يدعون الى وقف العدوان السعودي على اليمن

وكالات - وطن: طالب مشرعون أمريكيون بوقف بيع السلاح الى السعودية، ووقف عدوانها على اليمن المتوصل منذ عام 2015.

وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، أحد كبار منتقدي السعودية في الولايات المتحدة، إن أمريكا يجب ألا "تعمل في مجال بيع الأسلحة إلى الحكومات التي لها سجل حافل في استخدامها لارتكاب الفظائع" في إشارة للسعودية، مشددا على أنه "يجب على حلفاء الولايات المتحدة أيضا مثل المملكة المتحدة وفرنسا التوقف عن تمكين النظام السعودي".

بدوره قال السيناتور كريس مورفي، وهو ديمقراطي آخر قاد حملة لإنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية الهجومية للسعودية، إن الكثيرين في المملكة المتحدة "يشاركوننا مخاوفنا بشأن مبيعات الأسلحة التي تغذي الحرب في اليمن".

وأضاف: "الفوائد الاقتصادية لكل من هذه المبيعات لا تفوق أمننا القومي والمسؤولية الأخلاقية لإنهاء التواطؤ في هذا الكابوس المستمر، لذلك آمل أن تعمل أمريكا وبريطانيا معا لإعطاء الأولوية لحل دبلوماسي للصراع في اليمن ووقف بيع جميع الأسلحة القتالية الى السعودية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في أول خطاب له مخصص للسياسة الخارجية، أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعدوان الذي تقوده السعودية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.

ويشار الى أن الحملة المضادة لتجارة الأسلحة (CAAT) كشفت مؤخرا أن المملكة المتحدة سمحت بتصدير ما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة إلى السعودية بين شهري تموز وأيلول من العام الماضي 2020.

المصدر: "الغارديان"