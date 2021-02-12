الخارجية الأمريكية: القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي.. ومساعداتنا المالية للفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع مصالحنا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن وضع مدينة القدس يخضع لمفاوضات الحل النهائي.

جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدث باسم الوزارة نيد برايس، قال فيه: "القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي، وهذا الموقف لم يتغير".

وأضاف: "عودة المساعدات الأميركية إلى الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيم واشنطن ومع المصالح الأميركية".

وتابع: نعتقد أنه من الضروري تجنب الإجراءات الأحادية التي تغذي التوتر وتقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين، بما في ذلك الضم وإقامة المستوطنات والهدم.

المصدر: وفا