الخارجية الأمريكية: القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي.. ومساعداتنا المالية للفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع مصالحنا
12.02.2021 08:17 AM
وطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن وضع مدينة القدس يخضع لمفاوضات الحل النهائي.
جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدث باسم الوزارة نيد برايس، قال فيه: "القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي، وهذا الموقف لم يتغير".
وأضاف: "عودة المساعدات الأميركية إلى الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيم واشنطن ومع المصالح الأميركية".
وتابع: نعتقد أنه من الضروري تجنب الإجراءات الأحادية التي تغذي التوتر وتقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين، بما في ذلك الضم وإقامة المستوطنات والهدم.
المصدر: وفا