28 وفاة و5229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

وطن: سجلت دولة الاحتلال، 5229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 714056.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال إن عدد حالات الوفاة ارتفع من 5244 إلى 5272 بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة من 1031 إلى 922 من بينهم 313 على أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة انخفض من 68077 إلى 65730 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عدد الملقحين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 3734894، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 2376138.

وأعلن اتحاد أصحاب الصناعات في دولة الاحتلال، عن حملة تطعيم ضد كورونا للعاملين في مجالي الصناعة والتكنولوجيا الفائقة في أماكن عملهم، مشيرا أن الحملة ستبدأ في غضون أيام قليلة، حيث سيتم إعطاء اللقاح للعاملين، في الشركات والمناطق الصناعية التي تضم 100 عامل وموظف على الأقل دون الحاجة للتوجه إلى صناديق المرضى.

وفي سياق متصل، ذكرت الإذاعة العبرية أن دولة الاحتلال سمحت بتطعيم الفتيان من سن 12 إلى 15 عاما في حالات استثنائية.