المفوضية الأوروبية: بريطانيا ستتلقى ضربة أقوى بكثير من الاتحاد الأوروبي جراء الانفصال

وكالات - وطن: قدرت المفوضية الأوروبية أن يخسر الاتحاد الأوروبي نتيجة خروج بريطانيا منه نحو 0,5% من النمو الاقتصادي على مدى العامين المقبلين، لكن أثر الانفصال على بريطانيا سيفوق أربعة أمثال ذلك.

وقالت المفوضية: يتوقع أن ينجم عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد على أساس بنود اتفاق التجارة الحرة خسارة في الناتج بنحو 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022، ونحو 2,25% بالنسبة لبريطانيا".

وأضافت: "باختصار، رغم أن اتفاق التجارة الحرة يحسن الوضع إلا أنه بعيد تماما عن مضاهاة منافع العلاقات التجارية التي تتيحها عضوية الاتحاد الأوروبي".

المصدر: "رويترز"