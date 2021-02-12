المفوضية الأوروبية: بريطانيا ستتلقى ضربة أقوى بكثير من الاتحاد الأوروبي جراء الانفصال
12.02.2021 07:30 AM
وكالات - وطن: قدرت المفوضية الأوروبية أن يخسر الاتحاد الأوروبي نتيجة خروج بريطانيا منه نحو 0,5% من النمو الاقتصادي على مدى العامين المقبلين، لكن أثر الانفصال على بريطانيا سيفوق أربعة أمثال ذلك.
وقالت المفوضية: يتوقع أن ينجم عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد على أساس بنود اتفاق التجارة الحرة خسارة في الناتج بنحو 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022، ونحو 2,25% بالنسبة لبريطانيا".
وأضافت: "باختصار، رغم أن اتفاق التجارة الحرة يحسن الوضع إلا أنه بعيد تماما عن مضاهاة منافع العلاقات التجارية التي تتيحها عضوية الاتحاد الأوروبي".
المصدر: "رويترز"