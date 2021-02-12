الولايات المتحدة تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي "فايزر" و"موديرنا"

وكالات - وطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حكومته أبرمت عقودا لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" المضادين لكوفيد-19 لتعزيز حملة التلقيح في البلاد.

وقال بايدن خلال زيارة إلى معاهد الصحة الوطنية بالقرب من واشنطن: "عصر اليوم وقعنا عقودا نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" و100 مليون جرعة من لقاح "فايزر".

وأضاف: "لن نحل كل الأمور لفترة من الوقت، لكننا سنحلها في نهاية المطاف. لقد اشترينا الآن لقاحا كافيا لتطعيم جميع الأمريكيين، والولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة، في طريقها للحصول على 300 مليون جرعة بنهاية شهر تموز".

وصرح بايدن بأن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أمضى آخر شهرين له في منصبه في محاولة غير مجدية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها، لم يطلب كميات كافية من اللقاح ولم يفعل ما يكفي لجعل الناس يصطفون للحصول على اللقاح.

وأشار بايدن إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة من المرجح أن تصل إلى 500 ألف الشهر المقبل، وحث الأمريكيين على اتباع سبل الوقاية من المرض.