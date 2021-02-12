حالة الطقس

رام الله - وطن: يكون الجو، اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد السبت، يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يبقى الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.