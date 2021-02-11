بايرن ميونيخ يتوج بطلاً لكأس العالم للأندية

وطن: توّج فريق بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس العالم للأندية مساء الخميس، عقب فوزه في النهائي على تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف على إستاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.

وسجل المدافع الفرنسي بنيامين بافارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبات "البافاري" ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب، وهي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، والدوري، والكأس، والسوبرالمحلي، بالإضافة إلى مونديال الأندية.

ومنذ تتويج البايرن في 2013 بالـ "موندياليتو" سيطرت الأندية الأوروبية على اللقب، خصوصاً ريال مدريد الإسباني المتوج في 2014، و2016، و2017، و2018، بالإضافة إلى مواطنه برشلونة (2015)، وليفربول الإنجليزي (2019).

في المقابل، صنع تيجريس المفاجأة بإقصائه بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في نصف النهائي، ليصبح أول فريق من اتحاد "الكونكاكاف" يبلغ نهائي مونديال الأندية.