ضبط شاحنة زجاج خام مهرب من مستوطنة "أرئيل"

وطن: تمكن جهاز الضابطة الجمركية في محافظتي سلفيت ونابلس، مساء اليوم الخميس، من ضبط شاحنة محملة بزجاج خام مهرب، كانت متجهة من منطقة مستوطنة "أرئيل" الصناعية بمحافظة سلفيت إلى محافظة نابلس.

وأوضح محافظ سلفيت، عبد الله كميل، أن عملية الضبط تمت من خلال معلومات خاصة بالجهاز تفيد بوجود شاحنة تنقل زجاج خام من المستوطنات إلى مناطق السلطة الوطنية، حيث تم عمل دوريات مراقبة من الضابطة الجمركية وتتبع عملية التهريب منذ خروج الشاحنة من مستوطنة "أرئيل" الصناعية في سلفيت إلى أن تم نصب كمين وضبط الشاحنة في نابلس.

وأفادت الضابطة الجمركية بأنه تم حجز الشاحنة وألواح الزجاج المهرب، واتخاذ قرار بتحويل القضية للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الأصول.