فشل صفقة شراء رجل الاعمال الإماراتي لأسهم من فريق "بيتار القدس" العنصري

وطن: فشلت صفقة نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي العنصري لكرة القدم، مع رجل الأعمال إمارتي من آل نهيان، وذلك بعد أن طلبت لجنة نقل الحقوق التابعة لاتحاد كرة القدس "الإسرائيلي" من الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيّان، تقديم شهادة نزاهة ووثائق إضافية، ولكن في مرحلة ما من المحادثات قرر التراجع والابتعاد عن الصفقة.

وكانت شركتين استقصائيتين قدمتا للجنة تفاصيل تثير الشبهات متعلقة برجل الأعمال الإماراتي وشركائه، والتقارير الإعلامية حول هذا الموضوع، وكل هذه الضجة المثارة حول الصفقة دفعت رجل الاعمال الاماراتي إلى التراجع وعدم المشاركة في الصفقة، التي بدت منذ البداية مشكوكًا في أمرها.

وكشفت التقارير أن بن خليفة تلقى رسائل من العائلة المالكة أوضحت له أن كل الضجيج حول الصفقة يسيئ لاتفاقية التطبيع بين الامارات ودولة الاحتلال.

وأعلنت اللجنة، مساء اليوم الخميس، أن إدارة بيتار القدس قدّمت طلبًا لسحب طلبها بمواصلة عملية نقل 50% من الأسهم إلى الإماراتي حمد بن خليفة. بعد أن كان الأخير قد حصل على تمديد الشهر الماضي لتقديم المستندات المطلوبة من قبل اتحاد الكرة لاتمام الصفقة، والتي بدورها تصادق على السلامة المالية وتقدّم شهادة نزاهة - لكن بن خليفة لم يفعل ذلك.