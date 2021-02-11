فشل صفقة شراء رجل الاعمال الإماراتي لأسهم من فريق "بيتار القدس" العنصري

فشل صفقة شراء رجل الاعمال الإماراتي لأسهم من فريق "بيتار القدس" العنصري
وطن: فشلت صفقة نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي العنصري لكرة القدم، مع رجل الأعمال إمارتي من آل نهيان، وذلك بعد أن طلبت لجنة نقل الحقوق التابعة لاتحاد كرة القدس "الإسرائيلي" من الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيّان، تقديم شهادة نزاهة ووثائق إضافية، ولكن في مرحلة ما من المحادثات قرر التراجع والابتعاد عن الصفقة.
وكانت شركتين استقصائيتين قدمتا للجنة تفاصيل تثير الشبهات متعلقة برجل الأعمال الإماراتي وشركائه، والتقارير الإعلامية حول هذا الموضوع، وكل هذه الضجة المثارة حول الصفقة دفعت رجل الاعمال الاماراتي إلى التراجع وعدم المشاركة في الصفقة، التي بدت منذ البداية مشكوكًا في أمرها.
وكشفت التقارير أن بن خليفة تلقى رسائل من العائلة المالكة أوضحت له أن كل الضجيج حول الصفقة يسيئ لاتفاقية التطبيع بين الامارات ودولة الاحتلال.
وأعلنت اللجنة، مساء اليوم الخميس، أن إدارة بيتار القدس قدّمت طلبًا لسحب طلبها بمواصلة عملية نقل 50% من الأسهم إلى الإماراتي حمد بن خليفة. بعد أن كان الأخير قد حصل على تمديد الشهر الماضي لتقديم المستندات المطلوبة من قبل اتحاد الكرة لاتمام الصفقة، والتي بدورها تصادق على السلامة المالية وتقدّم شهادة نزاهة - لكن بن خليفة لم يفعل ذلك.