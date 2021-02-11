الأهلي المصري يحرز المركز الثالث بكأس العالم للأندية

وطن: حقق فريق الأهلي المصري المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي (3-2 ) بركلات الترجيح مساء الخميس، بعد التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب (المدينة التعليمية) بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفرض التعادل السلبي كلمته على مجريات اللقاء ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، حيث سجل للأهلي بدر بانون، ومحمد هاني، وجونيور أجاي، وأضاع عمرو السولية، ومروان محسن، وأحرز لبالميراس جوستافو سكاربا، وجوستافو جوميز، وأهدر روني، ولويز أدريانو، وفيليبي ميلو.

وجاءت المباراة في مجملها هادئة وبعيدة عن المستوى المنتظر، وتأثر لاعبو الأهلي بالإجهاد الشديد نتيجة توالي المباريات، والمجهود البدني الذي بذله بطل إفريقيا خلال 3 مباريات في غضون أسبوع واحد.