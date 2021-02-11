"الشيخ" معلقاً على زيارته للبرغوثي: تناولنا الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

وطن: أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، اليوم الخميس، إنه زار القيادي الأسير مروان البرغوثي في معتقلات الاحتلال، ونقل له رسالة وتحية من الرئيس واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأن الزيارة تناولت آخر المستجدات بما فيها الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال الشيخ، في تصريح صحفي: قمت بزيارة الأخ القائد مروان البرغوثي حاملا رسالة وتحية من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح.

وأوضح الشيخ: تناولنا المستجدات السياسية الدولية والإقليمية ومخرجات الحوار الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وجرى دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني، وأكد الأخ مروان على ترحيبه بالقرار التاريخي بإجراء الانتخابات، ونجاح الحوار الوطني في القاهرة.

وأضاف: ووجه (الرغوثي) التحية لشعبنا العظيم في كل مكان، داعيا لأوسع مشاركة في الانتخابات باعتبارها خطوة هامة وجوهرية على طريق إنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها قانون الانتصار، وتمثل الانتخابات حجر الزاوية في إعادة بناء وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي تعددي، كما أكد على أهمية التلاحم الوطني والفتحاوي في هذه المعركة الديمقراطية، وضرورة العلو فوق الجراح والمصالح الفئوية والأنانية وإنجاز قائمة واحدة موحدة لحركة فتح بعيدا عن الإقصاء أو التهميش، ويتم اختيارها وفق معايير وأسس تكفل أوسع تمثيل لقطاعات وشرائح شعبنا جغرافيا وجيليا وتمثل المرأة والشباب والمهنيين والأكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمناضلين والأسرى المحررين، والدعوة إلى الدخول في حوار أخوي صادق ومسؤول على مستوى الحركة وانخراط الجميع فيه بما يكفل وحدة وقوة وعنفوان حركة فتح.