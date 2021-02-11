أكبر منتجي السيارات في العالم

وطن: دخلت روسيا للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأوائل في قائمة أكبر الدول المنتجة للسيارات في العالم، فيما نجحت كوريا الجنوبية في استعادة المرتبة الخامسة في القائمة.

وذكر الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات KAMA، في وقت سابق من الأسبوع، أن كوريا الجنوبية احتلت المركز الخامس في العام الماضي، في حين احتلت روسيا المركز العاشر.

ووفقا لبيانات الاتحاد قامت كوريا الجنوبية بصناعة 3,506,848 سيارة خلال العام الماضي، بانخفاض بنسبة 11.2% عن العام الذي سبقه (3.95 مليون سيارة)، وجاء ذلك على الرغم من أن الإنتاج العالمي تراجع بنسبة 15.5% بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد إن استحواذ كوريا الجنوبية على المركز الخامس جاء على خلفية انقطاع الإنتاج في الهند والمكسيك، وأيضا بفضل التعاون بين الإدارة والنقابة في شركة "هيونداي موتورز".

وشهدت الدول الأربع الأوائل في القائمة تراجعا في حجم الإنتاج، غير أن الترتيب ظل بدون تغيير، حيث جاءت الصين في المركز الأول، تليها الولايات المتحدة فاليابان من ثم ألمانيا فكوريا الجنوبية.

في حين تراجعت الهند والمكسيك اللتان احتلتا المرتبتين الخامسة والسادسة في عام 2019، إلى المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي في 2020.

المصدر: (يونهاب)