تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور 32 بكأس فرنسا

وطن: تأهل فريق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، إلى الدور 32 من كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه 1- صفر على مضيفه كاين المنتمي للدرجة الثانية، امس، وتعرض المهاجم إلى إصابة في الفخذ قبل 6 أيام من مواجهة نادي برشلونة، في جولة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل مويز كين الهدف الوحيد في بداية الشوط الثاني، قبل خروج نيمار مصابا عند مرور ساعة من اللعب، ليزيد من احتمالات غيابه عن مواجهة برشلونة في ملعب كامب نو.

ومع جلوس كيليان مبابي وماركينيوس على مقاعد البدلاء، عانى باريس سان جيرمان أمام كاين المنظم. ووجد نيمار نفسه معزولا، وفشل بطل فرنسا في صناعة أي فرصة في الشوط الأول.

ودبت الحياة في الفريق الضيف، وهز كين الشباك من مدى قريب بعد تمريرة نيمار من هجمة مرتدة بعد 4 دقائق من الاستراحة.

وسقط نيمار بعد تدخل من ستيف ياغو في الدقيقة 56، وأمسك بفخذه اليسرى قبل أن يخرج ويشارك مبابي بدلا منه.

وقال مدرب سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، إن "النجم البرازيلي أصيب على مستوى العضلة المقربة"، وأضاف أن "الفحوص التي سيخضع لها اللاعب في الساعات المقبلة ستبين مدى خطورة الإصابة".

هذا، وتأكد في وقت سابق غياب أنخيل دي ماريا عن باريس سان جيرمان في مواجهة برشلونة.