وفاتان و1101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و652 حالة تعاف

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل وفاتين و1101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و652 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت كيلة أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: (302) في القدس، و597 في باقي محافظات الضفة، و202 في قطاع غزة، من أصل 5471 فحصا.

وتم تسجيل حالة وفاة في طولكرم، وحالة أخرى في مدينة القدس.

وبيّنت أن عدد المرضى في العناية المكثفة بلغ 57، فيما بلغ عدد المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 18

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار (17)، سلفيت (65)، الخليل (101)، رام الله والبيرة (175)، بيت لحم (57)، جنين (35)، نابلس (59)، قلقيلية (18)، ضواحي القدس (45)، طولكرم (20)، طوباس (5)"، قطاع غزة (202)، مدينة القدس (302).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار (6)، سلفيت (4)، الخليل (24)، رام الله والبيرة (114)، بيت لحم (11)، جنين (17)، نابلس (21)، قلقيلية (0)، ضواحي القدس (57)، طولكرم (12)، طوباس (11)"، قطاع غزة (190)، مدينة القدس (185).