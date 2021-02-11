حسين الشيخ يصل إلى السجن الذي يُعتقل به مروان البرغوثي لزيارته

وطن: وصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ظهر اليوم الى السجن الذي يقبع به الأسير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي لزيارته.

وقالت مصادر عبرية ان الشيخ وصل الى السجن الذي يقبع فيه البرغوثي، وذلك بعد ان وافقت سلطات الاحتلال صباح اليوم على طلب الزيارة الذي تقدم به الشيخ لزيارة البرغوثي.

ولفتت مصادر عبرية ان الشيخ سيطلب من البرغوثي عدم الترشح للانتخابات الرئاسية ضد الرئيس عباس، على غرار ما جرى عام 2005، خاصة بعد أن قال مقربون من البرغوثي مؤخرًا إنه ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة.

وبحسب مصادر فلسطينية، من المتوقع أن يحاول الشيخ إقناع البرغوثي بعدم كسر وحدة صف الحركة في الانتخابات المقبلة وعدم خوض الانتخابات ضد الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية نهاية تموز.

يذكر ان مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد كان قد رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005، قبل ان ينسحب بعد ذلك بعد زيارات مماثلة له لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت.