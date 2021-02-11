لجان العمل الصحي تعقد تدريبات في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة

رام الله - وطن: بدأت مؤسسة لجان العمل الصحي في منطقة الجنوب بالتعاون مع جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية، ومن خلال مشروعها التأهيل المبني على المجتمع، بتنفيذ سلسلة من التدريبات تحت عنوان: "العنف المبني على النوع الاجتماعي تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة".

وتستهدف التدريبات مجموعة من الأشخاص ذوي الاعاقة، والأهالي والمؤسسات القاعدية والهيئات المحلية في خمسة مواقع وهي: دير سامت، وبيت كاحل، بالإضافة إلى حلحول وبيت أمر وبيت أولا، وذلك بدعم من الحكومة الأندلسية عبر مؤسسة MPDL الإسبانية الشريكة في المشروع، ويستمر التدريب لمدة خمسة أيام.

وقال رائد عويضات مدير دائرة التنمية المجتمعية في لجان العمل الصحي، والتي تشرف على متابعة فعاليات وأنشطة المشروع، بأن المؤسسة، ومنذ إنطلاق المشروع في شهر شباط من العام الماضي، سعت لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات بهدف تمكين ومؤازرة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التنسيق وتعاون الجهود مع العديد من المؤسسات وهيئات الحكم المحلي، ومن ضمن هذه الأنشطة الدورات التدريبية والتي تهدف إلى تسليط الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الاتفاقيات الدولية والمحلية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في بناء حملات الضغط والمناصرة التي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحصولهم ووصولهم على كافة الخدمات، وأهمها الخدمات الصحية، و بتركيز واهتمام خاص بالنساء ذوات الإعاقة.

من جهتها أوضحت ميسرة التدريب من جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية مي عواد أن الدورة في غاية الأهمية من حيث العنوان والفئات المستهدفة، وأضافت: إن مرتكزات التدريب ستمكن المشاركين والمشاركات بالمعلومات عن مفهوم النوع الاجتماعي في الإطار العام، وعلى وجه التحديد العنف المبني على النوع الاجتماعي تجاه النساء ذوات الإعاقة، كذلك تزويدهم بأشكال العنف وأنواعه وإيضاح ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين المعمول بها في فلسطين لمجابهة هذا العنف، والتركيز على تزويد المشاركين نماذج وأشكال عمل الضغط والمناصرة لمجابهة العنف بأشكاله المختلفة، ولا سيما تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.