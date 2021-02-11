الحركة الإسلامية تطلق قوافل "فاعل خير" لمساعدة عشرات آلاف اللاجئين في الشمال السوري

وطن: أطلقت جمعية الإغاثة48 عبر مؤتمر صحفي عقدته أمس، قافلة مساعدات ضخمة لإعانة اللاجئين في مخيمات الشمال السوري ضمن حملة "فاعل خير"، التي بدأتها مطلع العام الحالي تحت شعار #شتاء دافئ لكل محتاج ولاجئ.

وقال علي الكتناني رئيس جمعية الإغاثة48 في كلمته خلال المؤتمر إن القافلة تضمنت طروداً غذائية ومواد تدفئة وبطانيات وكسوات وغيرها من المساعدات، وإن الجمعية عازمة على بناء مخيم من غرف الباطون لإيواء حواليّ 2000 عائلة من اللاجئين، "في ظل تردي أوضاعهم وعجز الخيام المهملة عن وقايتهم من زمهرير الشتاء".

وأشار غازي عيسى مدير عام الجمعية إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن حملة فاعل خير التي امتدت لتلبية حاجة الفقراء في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطينيّ ومخيمات اللجوء في الشمال السوريّ وغيرها من المناطق.

وأفاد نائل عيسى مسؤول العلاقات الخارجية في الجمعية، أنّ هذه القافلة تهدف لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير المأوى الدافئ، لعشرات آلاف اللاجئين السوريين، وذلك بالشراكة المثمرة مع مؤسسات العمل الخيري والإنسانيّ.

وجمع المؤتمر بين مسؤولي الجمعية في الداخل الفلسطينيّ، وطواقمها في الشمال السوري، التي استعرضت في بث مباشر محتويات شاحنات المساعدة المتّجهة لتجمعات اللاجئين، وأعلن خلاله عن شروع الجمعية في بناء أول 100 مسكنٍ للاجئين.