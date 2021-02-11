الصحة بغزة: لا وفيات و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، عدم وجود أي حالة وفاة بفيروس كورونا وتسجيل 202 إصابة جديدة وتعافي 190 حالة بعد إجراء 2466 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 64 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة وصل 39 حالة.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 53148 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3356 حالة، وإجمالي المتعافين 49260 حالة، وإجمالي الوفيات 532 حالة وفاة.