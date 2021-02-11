سلطات الاحتلال تمسح أراضٍ في قرية كيسان شرق بيت لحم

وطن: قام مساحون إسرائيليون وتحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بمسح أراضٍ في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان احمد غزال بأن طاقما من المساحين قاموا بمسح أراضٍ في منطقة خربة المزراب جنوب شرق البلدة، والتي تقدر بحوالي 500 دونم تعود لمواطنين من عائلة العبيات، محاذية لمستوطنة "ايبي هناحل"، بهدف الاستيلاء عليها لاقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وأشار الى أن منطقة المزراب تعتبر المتنفس الوحيد لرعاة الأغنام والمواشي، وبالتالي الاستيلاء عليها يعني إحكام الخناق على القرية وقتل الحياة فيها.

يذكر أن عمالا يتبعون لـ "دائرة الآثار" التابعة لسلطات الاحتلال، شرعوا قبل ثلاثة أيام، بأعمال التنقيب في منطقة خربة المزراب، المحاذية لمستوطنة "ايبي هناحل"، في إطار أطماع استيطانية لإقامة بؤرة جديدة.