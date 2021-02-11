الاعلام العبري: سلطات الاحتلال تسمح لحسين الشيخ بزيارة مروان البرغوثي داخل سجنه

وطن:ذكرت هيئة البث الاسرائيلية، ان سلطات الاحتلال وافقت على زيارة رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي داخل سجنه.

واوضحت ان الزيارة قد تتم اليوم الخميس، حيث سيطلب الشيخ من البرغوثي عدم الترشح للانتخابات الرئاسية ضد الرئيس عباس، على غرار ما جرى عام 2005، خاصة بعد أن قال مقربون من البرغوثي مؤخرًا إنه ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة.

وبحسب مصادر فلسطينية، من المتوقع أن يحاول الشيخ إقناع البرغوثي بعدم كسر وحدة صف الحركة في الانتخابات المقبلة وعدم خوض الانتخابات ضد الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية نهاية تموز.

يذكر ان مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد كان قد رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005، قبل ان ينسحب بعد ذلك بعد زيارات مماثلة له لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت.