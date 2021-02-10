الادعاء في محاكمة ترامب يتهمه بالتخطيط مسبقا لإشعال أحداث اقتحام الكونغرس

وطن: اعتبر أحد أعضاء فريق الادعاء ضمن عملية مساءلة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن المدعى عليه خطط مسبقا للتحريض على اقتحام الكونغرس.

وقال عضو فريق الادعاء، النائب الديمقراطي، جو نيغيوس، في كلمة ألقاها الأربعاء في اليوم الثاني من عملية محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس السابق عشية الاضطرابات في الكابيتول لم يكن الأول من نوعه، مضيفا: "هذا لم يحدث دون أن يكون هناك سبب، إنه كان جزءا من تحرك جرى التخطيط له بشكل مسبق ودقيق جدا خلال أشهر شمل توجيها واضحا للغاية مفاده اخرجوا يوم 6 يناير ولتقاتلوا ضد المصادقة (على الانتخابات)".

وشدد النائب على أن ترامب "هو من أشعل ذلك، وهذا الأمر كان متوقعا"، لافتا إلى أن الرئيس السابق استخدم 3 نقاط ضمن سلسلة منطقية، وكانت النقطة الأولى تقول إن "هذا كذبة كبيرة والانتخابات تمت سرقتها"، وتمثلت الثانية في الدعوة إلى "منع السرقة"، والثالثة في التحريض على "القتال بشكل حاسم لمنع هذه السرقة".

وعرض عضو فريق الادعاء خلال الجلسة على السيناتورات لقطات فيديو توثق هذه التصريحات من قبل ترامب، مضيفا أن الحشد الذي شارك في الاضطرابات كان يستجيب لإملاءات الرئيس السابق.

وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالكونغرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، جلسات محاكمة ترامب في إطار عملية عزله يتهم فيها بالتحريض على التمرد وانطلقت في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير خلال موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

و يوم 13 يناير صوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الغرفة السفلى بالكونغرس، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار التشريع الذي ينص على مساءلة ترامب.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ومن المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.

المصدر: روسيا اليوم