الأونروا: توزيع مستلزمات فيروس كوفيد-19 التي تبرعت بها الصين على أقاليمنا الخمسة

وطن: قال وكالة الأونروا أنه يجري العمل حاليا على توزيع المستلزمات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد-19 والتي تبرعت بها الصين في الوقت المناسب لسائر مراكز الأونروا الصحية البالغ عددها 141 مركزا في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وأضافت الوكالة في بيان لها، وصل وطن، الأربعاء، أن هذا التبرع يخدم حوالي 5,7 مليون لاجئ من فلسطين في أقاليم عمليات الأونروا الخمسة.

وكان التوزيع قد بدأ عبر الأقاليم الخمسة في تشرين الأول وتشرين الثاني من عام 2020، وجاء التبرع في وقت حرج بالنسبة للاجئي فلسطين الذين واجهوا تفشي فيروس كوفيد-19 العالمي وبدأت الحالات المؤكدة في الارتفاع بشكل حاد في كافة أرجاء المنطقة. كما أن هذا التبرع المقدم من الصين قد كفل أن يكون لدى الأونروا احتياطي من معدات الحماية الشخصية، مما يخفف من العواقب المباشرة للأوضاع المالية الحرجة التي واجهتها الوكالة، وفق البيان.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم استخدام المواد التي تبرعت بها الصين لتجهيز العاملين الصحيين وغير الصحيين في الخطوط الأمامية للأونروا والذين هم على تواصل دائم مع الجمهور. يتم تزويد الأطباء والممرضات وعمال التوزيع وعمال الصرف الصحي، الذين يخدمون لاجئي فلسطين بشكل يومي، بالإمدادات لضمان تقديم الخدمات بطريقة آمنة وأن تدابير الوقاية من فيروس كورونا مدمجة في التدخلات الإنسانية لحماية المنتفعين من خدمات الأونروا بالإضافة إلى حماية موظفي الخطوط الأمامية، الأمر الذي يساهم في منع المزيد من تفشي فيروس كوفيد-19 في مجتمع اللاجئين. إضافة لذلك، فإن المرضى اللاجئون الذين يزورون المراكز الصحية التابعة للأونروا والذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقا أو الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية والذين تم تحديدهم في خطر أعلى للإصابة بفيروس كوفيد-19 سيستفيدون أيضا من هذا التبرع.

وبالنيابة عن الوكالة، عبرت مديرة دائرة العلاقات الخارجية بالإنابة في الأونروا تمارا الرفاعي عن تقديرها العميق للحكومة الصينية بالقول: "إن هذا الدعم للاجئي فلسطين لهو محل تقدير بالغ، وهو يأتي في وقت هم بأمس الحاجة فيه إلى السخاء. نحن نتطلع نحو مواصلة شراكتنا القيمة مع الصين من أجل المزيد من تقليل الصعوبات التي يواجهها لاجئو فلسطين في الوقت الذي تستمر الجائحة فيه في عام 2021".

وفي معرض تأكيده على دعم الصين المستمر للأونروا، قال السفير غو وي رئيس مكتب جمهورية الصين الشعبية في دولة فلسطين: "باعتبارها صديقة جيدة لفلسطين، لطالما تثمن الصين التعاون مع الأونروا، وهي ستواصل دعم عمل الأونروا وتقديم المساعدة لفلسطين في حربها ضد الجائحة وتحسين معيشة الناس وتعزيز التنمية لتحقيق إسهامات إيجابية للسلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط".