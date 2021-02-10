الاحتلال يعتقل شابين ويفرج عن آخرين من العيسوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأربعاء، شابين من قرية العيسوية في القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد عاطف عبيد ومحمد نعمان عبيد أثناء تواجدهما أمام المحل بالقرب من شركة الباصات في قرية العيسوية.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط القرية، ونصبت حاجزا مؤقتا وأوقفت العديد من الشبان والمركبات خلال مرورهم بالمكان، وفتشت الشبان جسديا والمركبات، وحررت مخالفات بحق عدة سائقين.

في السياق، أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن شابين من العيسوية، بعد توقيفهما لعدة أيام.

وتابعوا أن الشرطة أفرجت اليوم عن الشابين أنور سامي عبيد ومحمد علي درباس، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.