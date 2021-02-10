الاتحاد الاوروبي: الوحدة الفلسطينية واحترام المبادئ الديمقراطية أساسيان لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة

وطن: رحب ممثل الاتحاد الاوروبي في القدس بنتائج الحوار الوطني في القاهرة الذي تكلل بالنجاح أمس، ولقاءات الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات العامة.

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في بيان وصل وطن، إن الوحدة الفلسطينية واحترام المبادئ الديمقراطية أساسيان لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، امس الثلاثاء، خلال اجتماعها، الذي تستضيفه القاهرة، إلى اتفاق حول ترتيبات إجراء الانتخابات بمواعيدها المحددة، والاتفاق على إنجاحها، والاتفاق على تشكيل لجنة لانهاء إفرازات وترسبات الانقسام تقدم نتائجها للرئيس.

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