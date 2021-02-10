قدورة فارس: هدم الاحتلال منزل الأسير محمد قبها إمعان في سياسة العقاب الجماعي

وطن: قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على هدم منزل الأسير محمد قبها من جنين، ما هو إلا إمعان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي الممنهجة بحقّ الأسرى وعائلاتهم، في محاولة مستمرة، لاستهداف حقّ الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ومواجهته.

وتابع فارس، إن سياسة هدم المنازل كانت وما تزال تُشكّل أبرز السياسات المركزية الممنهجة التي ارتبطت بتاريخ الاحتلال في تنفيذ سياساته الإحلالية على مدار العقود الماضية.

ودعا فارس الحركة الوطنية الفلسطينية إلى التوقف مطولاً أمام خياراتها في مواجهة الاحتلال، واستخلاص العبر من العملية السياسية التي سحقتها الآلة الإسرائيلية لمحاربة الوجود الفلسطيني على مدار أكثر من ربع قرن من الزمن.

يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة العقاب الجماعي، ومنها هدم منازل الأسرى، فخلال العام الماضي، هدم الاحتلال 6 منازل تعود لعائلات الأسرى، إضافة إلى استدعاء عائلات الأسرى والمعتقلين للضغط على أبنائهم المعتقلين، من أجل انتزاع اعترافات منهم خلال فترة التحقيق أو اعتقالهم بغية الحصول على معلومات، أو لمجرد الانتقام، وشمل ذلك أباء وأمهات المعتقلين وأشقائهم، إضافة إلى عمليات الاقتحامات المتكررة لمنازلهم، وتنفيذ اعتداءات وعمليات تخريب متكررة.