الاحتلال يفجّر منزل الأسير محمد كبها في بلدة طورة

وطن: قامت قوات الاحتلال بتفجير منزل عائلة الأسير محمد كبها، مساء اليوم، في بلدة طورة جنوب غرب جنين.

والمنزل يؤوي 4 أطفال ووالدتهم، وهو مكون من طابقين ومساحته 180مترا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت برفقة جرافات عسكرية، ظهر اليوم الأربعاء، بلدة طورة غرب جنين لهدم منزل الأسير كبها، الذي يتهمه الاحتلال بقتل مستوطنة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بدأت بأخذ مقاسات المنزل وزرع المتفجرات في جدرانه، تمهيدا لتفجيره.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم، أن قوات الاحتلال تقوم بهدم منزل الأسير كبها في بلدة طورة.

وقدمت النيابة العسكرية للاحتلال الخميس الماضي، لائحة اتهام ضد محمد كبها (40 عاما)، اتهمته فيها بقتل من مستوطنة "تل منشيه"، في غابة أم الريحان، بداية الشهر الماضي.

وجاء في لائحة الاتهام التي قُدمت إلى محكمة تابعة للاحتلال، أنه تم تنفيذ القتل انتقاما لاستشهاد الأسير في سجون الاحتلال كمال أبو وعر.

وزعمت لائحة الاتهام أن كبها درس إمكانية تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال، إلا أنه تراجع عن ذلك. وبحسب لائحة الاتهام، فإن كبها راقب غابة أم الريحان، وقرر تنفيذ عملية ضد المستوطنين.