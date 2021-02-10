هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير المسن موفق عروق

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تواصل اهمال الحالة الصحية للأسير المسن المريض بالسرطان موفق عروق (78 عاماً)، والذي يقبع في سجن عسقلان.

ولفتت الهيئة، أن الاسير عروق يعاني مؤخرا من انخفاض ضغط الدم وهزل عام ويشعر بتعب دائم بالإضافة لمعاناته من حرقة دائمة بجميع أنحاء جسده، كما يعاني من صعوبة بالمشي، الى جانب معاناته من ويلات مرض السرطان.

وأضافت، أن إدارة السجن تواصل اهمال طلبات الأسير المتكررة في توفير طعام خاص له بحكم ظرفه الصحي الصعب، حيث لا يستطيع ان يتناول سوى السوائل والشوربة، الى جانب انه يتناول ستة أنواع من الادوية المسكنة والمخدرة يوميا.

ومن الجدير ذكره أن الأسير عروق من يافة الناصرة في الداخل المحتل عام 1948، يعاني من سرطان الكبد والأمعاء وقد اجريت له عملية جراحية منتصف العام الماضي لإزالته ولا زال بحاجة الى متابعة طبية حثيثة ومتخصصة.

الاسير عروق معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لـمدة (30 عامًا)، وهو واحد من 11 أسيرا على الأقل يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازهم بأوضاع اعتقالية مأساوية لا تناسب أوضاعهم الصحية الصعبة.