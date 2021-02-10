بريطانيا تسجل 1001 وفاة و13013 إصابة جديدة بكورونا

وطن: كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة البريطانية عن تسجيل 1001 وفاة و13013 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13013 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3985161 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1001 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 114851 متوفيا.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

المصدر: (الإندبندنت)+( RT)