اتحاد المستثمرين والمطورين العقاريين يلتقي رئيس بلدية البيرة

وطن: التقى وفد من اتحاد المطورين الفلسطينيين ممثلين برئيس الاتحاد المهندس علاء ابو عين، رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل اليوم الاربعاء الموافق 10/2/2021، وقد حضر الاجتماع كل من عادل المصري، ربحي الحجة، ضرغام النبالي، طارق الشني، طارق العبيدي، ناجح القاضي، عصام ربيع، ومحمد فلنة / بحضور كمال دعيبس مدير الاتحاد.

رحب رئيس البلدية بالحضور. مؤكدا على اهمية اللقاء لما للقطاع العقاري والمطورين من دور فاعل ومركزي في تطوير المدينة والنهوض بها، مباركا لاعضاء مجلس الادارة نجاحهم في الانتخابات الاخيرة للاتحاد ومبديا" كل الاستعداد للتعاون مع الاتحاد بما يخدم المصلحة العامة ويخلق الاجواء المناسبة للاستثمار في مدينة البيرة، متجاوزين العقبات التي تواجه هذا القطاع.

من جهته شكر رئيس مجلس الادارة م. علاء ابو عين رئيس البلدية على اتاحة المجال امام اعضاء الاتحاد لهذا اللقاء. مؤكدا على اهمية التوصل الى تفاهامات بين الطرفين تسهل انجاز المعاملات لما فيه مصلحة للمطورين والبلدية في ذات الوقت، مشيرا الى نشاط الاتحاد واعضاءه وجديته في تطوير القطاع العقاري وتنظيمه وبناء شراكات فاعلة ومثمرة مع البلديات وكافة الجهات ذات العلاقة.

وقد اشار اعضاء مجلس الادارة، طارق الشني، محمد فلنة، عادل المصري، طارق العبيدي، الى ملاحظاتهم على اداء المهندسين والموظفين في دائرة الهندسة في البلدية آملين ان يستمر تطوير قسم الهندسة وايجاد الحلول للمشاكل والعقبات التي تواجه المطورين والسرعة في انجاز معاملاتهم. وكذلك ابداء المرونة في التعامل مع اعضاء الاتحاد في ما يتعلق ببراءة الذمة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد اسماعيل على أهمية الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدية واتحاد المطورين تشمل كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما واتفق الطرفان على استمرار التعاون واللقاءات بين الاتحاد والبلدية لتنظيم الأعمال المشتركة فيما بينهم.