محامو لجنة إعمار الخليل ينتزعون أمرا احترازيا بوقف بناء الاحتلال مصعد في الحرم الإبراهيمي

وطن: تمكن محامو لجنة إعمار الخليل، اليوم الأربعاء، من انتزاع أمر احترازي من "المحكمة المركزية" الإسرائيلية بمنع تنفيذ رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقال مدير عام لجنة الإعمار عماد حمدان، إن محامي اللجنة تمكنوا من انتزاع أمر احترازي بوقف بناء مصعد داخل الحرم الإبراهيمي، وإن الهدف الأساسي يكمن في انتزاع قرار قطعي بمنع سلطات الاحتلال والمستوطنين من البناء بشكل نهائي في الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر الاحترازي الذي تم الحصول عليه يمثل خطوة مهمة.

وأضاف أن إنشاء هذا المصعد هو تهديد للحرم الإبراهيمي، والهدف من وراءه الاستيلاء عليه واستباحة أكبر قدر ممكن من مساحته، محذرا من التعاطي مع الرواية الإسرائيلية التي تحاول إظهار القضية على أنها قضية إنسانية.

بدوره، أوضح رئيس الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل توفيق جحشن أن "الدفوعات القوية التي تقدمنا بها مكنتنا من الحصول على أمر احترازي يمنع المستوطنين من البدء بالعمل أو القيام بأية أعمال لحين الجلسة المقبلة بتاريخ 3-3-2021".

وقال إن سلطات الاحتلال أصدرت في شهر آب الماضي أمرا عسكريا بإقامة مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف، وعلى الفور تم اتخاذ سلسة من الإجراءات القانونية وصولا إلى الالتماس الذي قدم "للمحكمة المركزية".