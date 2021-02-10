الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته للاحتلال وقف عمليات الهدم في الضفة وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين

وطن: جدد الاتحاد الأوروبي في بيان وصل وطن، الأربعاء، دعوته لدولة الاحتلال وقف عمليات الهدم في الضفة خاصة في مناطق الأغوار، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى التجمعات المتضررة.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه، معارضته الحازمة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات الترحيل والإخلاء القسري وهدم ومصادرة المنازل، والتي يعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي وباعتبارها عائقًا أمام حل الدولتين القابل للحياة.

وكانت قوات الاحتلال قد صادرت وهدمت، في الأيام الأخيرة، ما مجموعه 46 مبنى تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية في منطقة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها هدم مبانٍ في هذا التجمع بعد عملية هدم كبيرة أخرى نُفذت في 3 تشرين الثاني 2020. وقد نزح حوالي 60 فلسطينيًا، من بينهم 35 طفلاً، في سياق هذا الحادث الأخير. وفي كلتا المرتين، تأثرت المباني الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن "عمليات الهدم الواسعة النطاق تؤكد هذا الاتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم التي شهدناها طوال العام الماضي واستمرت على الرغم من تفشي جائحة كورونا، وعلى الرغم من التزام إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما كرر الاتحاد الأوروبي دعوته لحكومة الاحتلال لوقف كل التوسع الاستيطاني المستمر، بما في ذلك في القدس المحتلة والمناطق الحساسة مثل مستوطان "هار حوما" و"جفعات حاماتوس"، والمناطق المسماة E1.