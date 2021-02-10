ائتلاف أمان والمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن وبالشراكة مع " وطن " يطلق اليوم الإذاعي المفتوح الخاص بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع الامن

وطن: يطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان والمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن وبالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية ، غداً الخميس، اليوم الإذاعي المفتوح الخاص بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع الأمن الفلسطيني.

ويبدأ اليوم الإذاعي الساعة الـ11 صباحاً حتى الخامسة مساءً، بموجة مفتوحة عبر منصات شبكة وطن الاعلامية المختلفة وبالشراكة مع الاذاعات الزميلة وهي: إذاعتا منبر الحرية وعروبة في الخليل، وإذاعة موال في بيت لحم، واذاعة الفجر الجديد في طولكرم، واذاعة حياة من نابلس، واذاعة البلد من جنين.

ويسلط اليوم الاذاعي المفتوح والذي يقدمه الزملاء " فارس المالكي ، ريم العمري ، نزار حبش " الضوء على مجموعة من القضايا التي تتعلق بعمل المؤسسة الامنية الفلسطينية ـ كموازنة قطاع الامن للعام 2019 ونظام المساءلة في اعمال الاجهزة والهيئات الامنية ، وتطبيق مدونة الاخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الامن ، الى جانب دور الاجهزة الامنية في تعزيز السلم الاهلي.

كما يأتي اليوم الاذاعي المفتوح في ظل ضعف في أدوات الرقابة على قطاع الأمن بشكل عام أساسه غياب مجلس تشريعي فاعلٍ، وغياب قانون حق الحصول على المعلومات ، ما يجعل مهمة الاعلام معقدة في الرقابة على القطاع الامني الذي يحظى بالجزء الاكبر من الموازنة العامة .