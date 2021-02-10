الإغاثة الزراعية توقع اتفاقيات توريد أجهزة كهربائية ومعدات تصنيع لصالح مستفيدات مشروع "نجاحها"

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) يمثلها مديرها العام أ.منجد أبو جيش و شركة الحصاد الحديثة الزراعية التجارية ويمثلها السيد أشرف الأشهب اتفاقية لتوريد اجهزة كهربائية و معدات تصنيع لصالح مستفيدات مشروع "نجاحها".

وتأتي هذه الإتفاقيات ضمن الرؤية الإستراتيجية للإغاثة الزراعية الداعمة للنساء و الفتيات الرياديات وتزويدهن بما يلزم لإلحاقهن بسوق العمل من خلال مشاريعهن الريادية الخاصة ، حيث تختص الأجهزة و المعدات التي سيتم تزويدهن بها في مجالات التصنيع الغذائي و تصنيع الصابون و التبكيت و التغليف ، وذلك بهدف رفع جودة المنتجات و تحسين القدرة التنافسية لها .

وعملت المؤسسة من خلال مشروع "نجاحها" على إختيار أفضل الأفكار للشابات الرياديات من الفئة العمرية 19-29 و عملت على تطويرها من خلال مجموعة من التدريبات و الاستشارات و الزيارات الميدانية، وذلك بهدف الخروج بأفكار مشاريع ريادية والبدء بتنفيذها من أجل توفير فرص عمل للفتيات الرياديات و تحقيق دخل يعيلهن و يعل أسرهن .

ويشار الى أن مشروع " تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي – نجاحها "، تنفذه انقاذ الطفل بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ومركز العمل التنموي (معا) وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبدعم من حكومة كندا .