‎اتحاد لجان العمل النسائي يرحب بنتائج اجتماع القاهرة

وطن: تابع اتحاد لجان العمل النسائي مُجريات جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي عقدت في القاهرة والبيان الختامي الذي تمخض عنه وما تضمنه من معطيات ايجابية تتعلق بالقرارات المتخذة بالتوافق الوطني وخاصة التي تتعلق بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات وبإطلاق الحريات العامة وسراح المعتقلين السياسيين وحيادية الأجهزة الأمنية ومعالجة افرازات وانعكاسات الانقسام الانسانية ولجان رقابة التنفيذ بالتوافق الوطني على طريق إنهاء الانقسام وإستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي يُعَبّر عن إرادة وطنية في إعادة توحيد جناحي الوطن وعن انطلاق الحوار بين فصائل العمل الوطني وعودة المسار الديمقراطي الذي انطلق بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الإنتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وترجمة له وفق الرزنامة الزمنية التي تضمنها نص المرسوم الرئاسي.

ووجه اتحاد لجان العمل النسائي تحية احترام وتقدير للوفود الفلسطينية التي شاركت بالحوار الفلسطيني على تحليهم بالمسؤولية الوطنية العالية والتي أسهمت في تذليل العقبات والتركيز على الأولويات المتعلقة بإنهاء الإنقسام وإجراء الإنتخابات التي لطالما يتنظرها شعبنا الفلسطيني بشغف في جميع أماكن تواجده في داخل الوطن وخارجه في كافة أماكن اللجوء والشتات ومواصلة النضال من أجل انهاء الاحتلال كأولوية يجمع عليها الشعب الفلسطيني

ويعتبر الاتحاد أن النتائج التي جاء بها البيان الختامي ايجابية بشكل عام لكنها بحاجة إلى استكمال النقاش وخاصة التي تتعلق بانتخابات القدس وتحويلها الى اشتباك سياسي مع الاحتلال ومعركة وطنية يشارك بها الكل الفلسطيني.

وثمّن الاتحاد رفع توصيات خاصة بتعديل قانون الانتخاب خاصة توصية تطبيق قرار المجلس الوطني والمركزي المتعلقة برفع الكوتا النسائية الى 30% وكذلك تخفيض سن الترشح وتخصيص كوتا للطائفة المسيحية وتخفيض رسوم الترشيح وموضوع الاستقالات وإجراء تعديلات على القانون رقم 1 لعام 2007 لاستيعاب التوصيات بما يؤكد على تبني استراتيجية تعزيز شراكة مكونات المجتمع في تقرير المستقبل الفلسطيني ويضع الجميع أمام المسؤولية والاستحقاقات كأحد النتائج الهامة للعملية الوحدوية.‎