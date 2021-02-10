وزارة الزراعة تقدم مستلزمات للمواطنين في الأغوار الشمالية

وطن: قدمت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء مستلزمات ثروة حيوانية، للمواطنين في الأغوار الشمالية، بحضور الوزير رياض العطاري.

وقال العطاري: إن الحكومة تعهدت بمواجهة قرار الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية، من خلال تعزيز صمود أهلنا في الأغوار، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ كل التعهدات التي أقرتها.

وأوضح أن قيمة المساعدات بلغت مليون و800 ألف دولار للقطاعين النباتي والحيواني، من مجمل ما قيمته 25 مليون دولار خصصت لدعم الأغوار.

وأضاف العطاري ان الوزارة تعمل بتوجيهات من الحكومة على دعم القطاعين الحيواني والنباتي في الأغوار، لتعزيز صمودهم في أراضيهم.

بدوره، بين مدير زراعة طوباس مجدي صلاحات، أن عدد المستفيدين من المستلزمات، بلغ ما يقارب 500 شخص من مربي الثروة الحيوانية.