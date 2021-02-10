جنين.. الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد كبها في بلدة "طورة"

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية، ظهر اليوم الأربعاء، بلدة طورة غرب جنين لهدم منزل الأسير محمد كبها، الذي يتهمه الاحتلال بقتل إحدى مستوطنيه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعشرات الآليات العسكرية وجرافتين.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم، أن قوات الاحتلال تقوم بهدم منزل الأسير كبها في بلدة طورة، بزعم قيامه بقتل المستوطنة إستر هورغان.

وقدمت النيابة العسكرية للاحتلال الخميس الماضي، لائحة اتهام ضد محمد كبها (40 عاما)، من قرية طورة الغربية غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، اتهمته فيها بقتل إستير هورغين من مستوطنة "تل منشيه"، في غابة أم الريحان، بداية الشهر الماضي.

وجاء في لائحة الاتهام التي قُدمت إلى محكمة عسكرية في الضفة الغربية تابعة لجيش الاحتلال، أنه تم تنفيذ القتل انتقاما لاستشهاد الأسير في سجون الاحتلال كمال أبو وعر.

وزعمت لائحة الاتهام أن كبها درس إمكانية تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال، إلا أنه تراجع عن ذلك. وبحسب لائحة الاتهام، فإن كبها راقب غابة أم الريحان، وقرر تنفيذ عملية ضد المستوطنين.