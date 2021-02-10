إغلاق بلدتي بيت ريما والمزرعة الشرقية بعد تفشي كورونا فيهما

وطن: أعلنت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، صباح اليوم الأربعاء، اغلاق بلدتي بيت ريما والمزرعة الشرقية، بعد تفشي فيروس كورونا وتسجيل أعداد كبيرة من الاصابات في البلدتين.

وبحسب بيان صادر عن المحافظ غنام، وصل وطن، فقد تقرر إغلاق البلدتين بعد توصية رفعتها مديرية صحة رام الله والبيرة لحصر بؤر التفشي في البلدتين.

ودعت غنام المواطنين في البلدتين للالتزام بقرار الاغلاق لتسهيل مهمة طواقم الطب الوقائي في حصر خريطة المخالطين وسحب العينات منهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وأثنت المحافظ غنام على جهود كافة الطواقم الطبية والأمنية العاملة في الميدان، مشيرة إلى أنهم خط الدفاع الأول عن صحة مواطنينا.