صحة غزة: حالة وفاة و199 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و199 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 2253 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي، أنّها سجّلت تعافي 356 مصابًا خلال الفترة نفسها؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 49070 حالة.

وأفادت بأنّ إجمالي المصابين بلغ 52946 إصابة، بينها 3344 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 532 حالة وفاة.

وبيّنت أنّ عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغ 71 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.