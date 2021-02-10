حملة اعتقالات ومداهمات لجيش الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطنا من الضفة الغربية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، 13 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة، وهم: بهاء محمد عطية، وماهر مالك حويج، وعلي شاكر سارة، ومحمد أكرم فريد، وخالد سهيل سارة من بلدة عين يبرود، ونافز حجاز، وفارس شلبي من المزرعة الشرقية، وأمين بسام جرابعة، وفؤاد كنعان عبد الجليل، وجمال البرقاوي، وعبد الرحمن محمد الشيخ، ومحمد عبيدة، ومهند يوسف جابر من بلدة بيتين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الاسيرين المحررين، صامد محمود صلاح (20 عاما)، وحسن خالد صلاح (21 عاما)، من بلدة الخضر.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدتي قباطية وكفر راعي، وهم: باسم محمد طزازعة، ويوسف باسم عساف، من قباطية، والأسير المحرر احمد ملحم من كفر راعي.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، اربعة شبان من محافظة الخليل، وهم: محمد خالد جبريل َمخامره (25 عاما)، والناشط في لجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خالد سليمان العدرة (50 عاما)، ومحمد احمد جبارين (23 عاما) من بلدة سعير شرق الخليل، وحمزة شحدة ابو سل (23 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عبد العزيز خالد دمدوم (20 عاما) من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.