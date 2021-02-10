أجواء ربيعية دافئة حتى نهاية الأسبوع

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بأجواء ربيعية دافئة حتى نهاية الأسبوع، وتكون الأجواء مستقرة ومع بداية الأسبوع المقبل يحدث تحول إذ تتعرض البلاد منتصف الأسبوع لمنخفض جوي يتخلله أجواء باردة وماطرة وعاصفة.

اليوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بحوالي 2-4 درجات.

وتسود أجواء باردة نسبيا في الصباح ثم ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتصبح معتدلة عموما ومائلة للدفء خصوصاً في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الدفء في الأغوار والبحر الميت.

كما تعبر البلاد سحب متفرقة في بعض الفترات، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بحوالي 3-4 درجات.

وتسود أجواء باردة نسبيا في الصباح ثم ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتصبح معتدلة عموما ومائلة للدفء خصوصا في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الدفء في الأغوار والبحر الميت، مع أجواء مستقرة وصحوة غالبا.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.

وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية، بينما يسود جو مائل للاعتدال والدفء في باقي المناطق. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

بينما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بحوالي 3-5 درجات.

وتسود أجواء باردة نسبيا في الصباح ثم ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتصبح معتدلة عموما ومائلة للدفء خصوصا في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الدفء في الأغوار والبحر الميت، مع أجواء مستقرة وصحوة تماما.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة قليلا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.

يوم الأحد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

وتسود أجواء باردة نسبيا في الصباح ثم ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتصبح معتدلة المناطق السهلية والساحلية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، وباردة نسبيا في الجبال، مع تواجد السحب في السماء خصوصاً في المساء.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء باردة بشكل واضح في الصباح ثم ترتفع درجات الحرارة نسبيا خلال ساعات النهار لتصبح باردة نسبيا بوجه عام وباردة في الجبال بشكل خاص، مع سماء غائمة جزئيا وفرصة لهطول أمطار محلية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في معظم المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.