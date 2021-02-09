مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات يدعو لإصدار مرسوم رئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات وآخر لتعديلات قانون الانتخابات العامة 

وطن: دعا مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات الى اصدار مرسوم رئاسي، بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات مع انطلاق عملية تسجيل الناخبين، وكذلك إصدار مرسوم رئاسي بالتعديلات على قانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، بما يتعلق بتخفيض سن الترشيح، والكوتا النسائية ومسألة الاستقالات، وإصدار مرسوم رئاسي يحدد نسبة المواطنين المسيحيين على القوائم الانتخابية.

وتأتي مطالبات المرصد في ضوء المستجدات التي جاءت في البيان الصادر عن اجتماع الفصائل في القاهرة، معتبراً ان ما تحقق من إنجاز في هذا الحوار يضاف الى الانجازات التي تحققت على طريق بناء الشراكة الوطنية عبر الآليات الديمقراطية ، والسير قدما في العملية الانتخابية التي انطلقت بعد إصدار الرئيس للمرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، وتحديد لجنة الانتخابات للجدول الزمني.

وأوضح المرصد في بيان له وصل وطن نسخة عنه ان ما تحقق في الحوار يعطي العملية الانتخابية زخما وينهي حالة الشك التي كان يحاول البعض تعميمها.

ودعا المرصد في البيان، الى الالتزام بما تم الاتفاق عليه بما يتعلق بالحريات، وتحصين الاتفاق بآليات قانونية، وتكثيف العمل مع كافة الفئات المجتمعية وتشجيعها على المشاركة في العملية الانتخابية وخصوصا شريحة الشباب، والاتفاق على ميثاق الشرف وتوقيعه، وتشكيل هيئة قيادية من مؤسسات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب لضمان الالتزام ببنود الميثاق.

وكانت وطن قد نشرت البيان الختامي لحوار الفصائل في القاهرة الذي صدر مساء اليوم (اضغط هنا)