حركة الجهاد الاسلامي تقرر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة

وطن: أعلنت حركة الجهاد الاسلامي مقاطعتها للانتخابات المقبلة وعدم مشاركتها بها.

وقالت الحركة في بيان لها انها شاركت في جولة الحوار الوطني التي انطلقت يوم أمس في القاهرة، وقد عرض الوفد رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو.

وقالت الحركة أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس آذار المقبل، وفق ما أكده بيان القاهرة.

واضافت الحركة "فيما يتعلق بانتخابات السلطة، فإن الحركة قررت عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته."