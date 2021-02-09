الصالحي لـوطن من القاهرة: اتفاق الفصائل يؤكد على الرقابة والمشاركة الشعبية في انهاء الانقسام

رام الله - وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي لـوطن ان اتفاق القاهرة الذي جرى اليوم بين الفصائل يعد خطوة مهمة في مسار انهاء الانقسام.

واضاف الصالحي ان الاختراق الجديد الذي حمله الاتفاق بين الفصائل مساء اليوم الثلاثاء في مسار انهاء الانقسام منذ ايلول/سبتمبر 2020 هو التأكيد على الرقابة والمشاركة الشعبية في ذلك.

وأوضح الصالحي انه في حال تكاملت الرقابة والمشاركة الشعبية، مع وجود أفق سياسي واضح وملتزم بعدم العودة الى إنتاج المرحلة الانتقالية السابقة، وتجربتها السياسية، فإن الانتخابات ومن ثم انهاء الانقسام ستؤدي الى تحسين قدرتنا على ترتيب بيتنا الداخلي بحيث يصبح ملف انهاء الاحتلال هو القضية المركزية لشعبنا وللمجتمع الدولي.

ولفت الصالحي الى ان الفصائل طلبت دعم مصر في حشد موقف عربي ودولي من اجل اجراء الانتخابات بكل متطلباتها ومراحلها في القدس، وكذلك ضرورة احترام العالم لنتائج الانتخابات.