فيديو| شاب يحرق نفسه في جنين واصابة 3 من منتسبي الدفاع المدني خلال محاولتهم انقاذه

وطن: أقدم شاب على إحراق نفسه أمام مدخل محافظة جنين، مساء يوم الثلاثاء، قبل أن يتم السيطرة عليه وتحويله للمستشفى لتلقي العلاج، دون اتضاح الأسباب.

وأفاد شهود عيان أن شاباً اقترب من باب المحافظة وهو يهدد بإحراق نفسه حيث كان يحمل ولاعة بيديه وعندما حاول أفراد الأمن والدفاع المدني ثنيه ومنعه عن ذلك، اشعل النار بنفسه، ما أدى إلى إصابته وإصابتهم.

وذكر تقرير الدفاع المدني ان ثلاثة من منتسبي الجهاز أصيبوا بحروق متفاوتة تراوحت بين المتوسطة والخطيرة وقد تم نقل جميع الإصابات الى المراكز الطبية القريبة في المدينة لتلقي العلاج.

هذا ولم تتضح تفاصيل الحادث حتى الآن.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني نائل العزة لوطن، ان الدفاع المدني تلقى بلاغا مساء اليوم يفيد بوجود شاب ينوي الانتحار من خلال إشعال النار في نفسه بالقرب من محافظة جنين وعلى اثر البلاغ تحرك طاقم من الدفاع المدني الى المكان.

ولفت العزة الى ان الطاقم حاول التفاوض مع الشاب لإقناعه وثنيه عن إشعال النار في نفسه، وأثناء الحديث معه جرى محاولة للسيطرة عليه الا انه قام باستخدام الولاعة التي كانت قريبة من المادة المشتعل ما أدى الى اشتعال النيران.

ولفت العزة الى ان من اخطر الاصابات هي لأحد عناصر الدفاع المدني وقد أصيب بحروق في الوجه واليدين وقد جرى تحويله الى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس لتلقي العلاج.