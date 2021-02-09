"وطن" تنشر البيان الختامي لحوار الفصائل في القاهرة

رام الله - وطن: اختتمت الفصائل الفلسطينية حواراتها التي استمرت على مدار يومين في القاهرة بالاتفاق على جملة من الملفات التي جرى نقاشها والمتعلقة بإجراء الانتخابات العامة .

وأصدرت الفصائل في نهاية اجتماعها اليوم البيان الختامي الذي أكدت فيه الفصائل على التزامها بالمرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021 ، وأن الشراكة الوطنية مسارًا كاملاً يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن.

واتفقت الفصائل على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة والتعهّد باحترام وقبول نتائجها، والتأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

كما اتفقت الفصائل على ان تشكّل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة وغزة وتتولى هذه المحكمة حصرًا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناتجة عنها ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسومًا رئاسيًا بتشكيلها وتوضيح مهامها إستنادًا لهذا التوافق وطبقًا للقانون.

وتوافقت الفصائل حسب ما جاء في البيان الختامي على ان تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون، وان يتم إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

كما اتفقت الفصائل على ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

كما جرى خلال الاتفاق التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

واتفقت الفصائل على تقديم توصية للرئيس بالنظر في تعديل النقاط التالية في قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح، وكذلك رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

كما اتفقت الفصائل على اتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً.