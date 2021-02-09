وصول مسبار "الأمل" الإماراتي بنجاح إلى مدار كوكب المريخ

وطن: وصل مسبار "الأمل" إلى المريخ ووضع نفسه في مداره مساء الثلاثاء ضمن أول مهمة لدولة الإمارات إلى الكوكب الأحمر، بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، مما سمح له بالبدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي ومناخ المريخ.

وصرح مدير مشروع الإمارات لاستشكاف المريخ عمران شرف "إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات إلى مدار الكوكب الأحمر".

وهذا يجعل الإمارات خامس وكالة فضاء تصل إلى الكوكب الأحمر عبر أول مسبار عربي يقوم برحلة بين الكواكب. وبرنامج المريخ جزء من جهود الدولة الخليجية الثرية لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية وتقليل اعتمادها على النفط.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب