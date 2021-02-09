بعثة منتخبنا السلوي تصل الأردن استعدادا للتصفيات الآسيوية

وطن: وصلت بعثة منتخب فلسطين السلوية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية، عمان، استعدادا للمشاركة في التصفيات التمهيدية لامم آسيا 2021.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة السادسة التي تضم الاردن، وكازاخستان وسريلانكا، للتنافس على تأهل منتخبين منهم للنهائيات بشكل مباشر، ويحتل منتخبنا المركز الثالث من انتصار كبير على سريلانكا في فلسطين، وهزيمة خارجية غير مستحقة أمام كازاخستان.

والتم شمل فدائي السلة بوجود بقية لاعبي المنتخب وهم: سني سكاكيني، وسري الجولاني، وتامر حبش، وجمال ميالة، وأحمد هارون، والمجنس كندل، يضاف اليهم القادمين من فلسطين وسيم مسك، وأحمد يونس، وطارق التميمي، وعلي شحادة، وحمزة يوسف، اضافة الى الوفد الاداري برئاسة رئيس اتحاد كرة السلة ابراهيم حبش، والمدرب بول كافتر، ونمر ايوب وعلاء طقاطقة، والدكتور عبد القادر محمود، والناطق الاعلامي بسام أبو عرة، وسيصل اللاعب ابراهيم أبو رحال من محافظات غزة الى البحرين مباشرة.

وأدى المنتخب حصة تدريبية في نادي الفحيص، من اجل التفاهم والتناغم بين اللاعبين، خاصة في ظل وصولهم جميعا الى عمان باستثناء أبو رحال الذي سيصل العاصمة البحرينية المنامة في الحادي عشر من الشهر الجاري ليلتحق في المعسكر التدريبي هناك قبل انطلاق المباريات الرسمية للبطولة الاسيوية.

وحث رئيس البعثة ابراهيم حبش، اللاعبين على بذل مزيد من التعب والجهد من اجل فلسطين وتشريف وطنهم في كل شيء، خاصة أن جميع المنتخبات استعدت جيدا لهذه التصفيات، مؤكدا أن المنتخب قادر على تخطي كافة الصعوبات للوصول للهدف المنشود.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب غدا حصة تدريبية صباحية فقط، لأن البعثة ستسافر مساء غد صوب العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في التصفيات.